Rast čínskeho priemyslu sa spomalil, maloobchodný predaj sa zrýchlil

Peking 16. júna (TASR) - Rast priemyselnej produkcie v Číne sa v máji 2025 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za šesť mesiacov. Maloobchodné tržby sa však zvýšili viac, ako sa čakalo, a priniesli tak dočasnú úľavu pre druhú najväčšiu svetovú ekonomiku uprostred krehkého prímeria v obchodnej vojne so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čínsky štatistický úrad v pondelok oznámil, že produkcia priemyslu v krajine sa v máji zvýšila medziročne o 5,8 % po náraste o 6,1 % v apríli. Tento výsledok mierne zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali nárast priemyslu o 5,9 %.



Napriek spomaleniu si čínsky priemysel udržal v máji solídne tempo, ale vonkajšie prostredie sa mení a domáci dopyt je stále slabý, upozornili štatistici.



Spomedzi troch hlavných kategórií vzrástla produkcia vo výrobnom sektore v máji 2025 oproti minulému roku o 6,2 %, produkcia v banskom a ťažobnom priemysle o 5,7 % a produkcia elektriny o 2,2 %.



Spomalenie tempa rastu čínskej priemyselnej produkcie bolo spôsobené najmä oslabením zahraničného dopytu v dôsledku ciel v USA, a to aj napriek tomu, že obe krajiny sa v máji dohodli na ich dočasnom znížení.



Štatistický úrad v separátnej správe uviedol, že medziročný rast maloobchodných tržieb sa v máji zrýchlil na 6,4 % z 5,1 % v apríli. To bolo jeho najväčšie tempo od decembra 2023.



Tento májový skok bol spôsobený prudkým nárastom dovolenkových výdavkov spolu so snahou vlády zmierniť vplyv colných tlakov zo strany USA.