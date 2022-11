Peking 15. novembra (TASR) - Rast čínskeho priemyslu sa v októbri spomalil viac, ako ekonómovia očakávali. Maloobchodné tržby nečakane klesli po obnovení blokád spojených s ochorením COVID-19. To signalizuje ďalšie oslabenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ RTTNews a Reuters.



Podľa najnovších štatistík sa produkcia čínskeho priemyslu v októbri zvýšila medziročne o 5 % po náraste o 6,3 % v septembri, čo bolo najväčšie tempo za sedem mesiacov. Ekonómovia pritom očakávali, že sa tempo rastu priemyslu v októbri spomalí menej, na 5,2 %.



Zároveň, maloobchodné tržby v októbri nečakane klesli o 0,5 %. To ostro kontrastuje s ich nárastom o 2,5 % v septembri aj s odhadmi ekonómov, ktorí počítali so zvýšením tržieb v októbri o 1 %. Len miera nezamestnanosti v Číne zostala stabilná na úrovni 5,5 %.



Tieto výsledky ukazujú, že zotavovanie čínskej ekonomiky stráca na sile, keďže úrady zaviedli nové obmedzenia v niekoľkých veľkých priemyselných centrách vrátane finančného centra Šanghaj v rámci boja proti ochoreniu COVID-19. Niekoľko tovární bolo buď zatvorených, alebo fungovalo s obmedzenou kapacitou. A problémy na trhu s nehnuteľnosťami spolu s klesajúcou dôverou spôsobili, že spotrebitelia obmedzili nákupy.



Aj keď vláda v Pekingu nedávno uvoľnila niekde karantény a obmedzenia pohybu v rámci svojej prísnej politiky nulového výskytu ochorenia COVID-19, nové opatrenia po obnovení šírenia nákazy naznačujú, že úradníci sa zdráhajú úplne zrušiť túto politiku.



Práve politika nulovej tolerancie nového koronavírusu je jadrom ekonomických problémov Číny v tomto roku, pretože prísne blokády zastavili hospodársku aktivitu. To vážne zasiahlo dôveru podnikateľov. Firmy sú zdržanlivejšími pri kapitálových výdavkoch a spotrebitelia zatvárajú peňaženky.



Obnovené blokády tak pravdepodobne v blízkej dobe spôsobia ďalšie ekonomické otrasy.