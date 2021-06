Rast čínskeho súkromného sektora sa v júni spomalil

Peking 30. júna (TASR) - Rast čínskeho výrobného sektora sa v júni mierne spomalil, pričom dosiahol štvormesačné minimum. Vývoj v sektore čiastočne ovplyvnili zvýšené ceny vstupných surovín a problémy s dodávkami polovodičov a čiastočne nové prípady koronavírusu v kľúčovej vývoznej provincii Kuang-tung. Ešte výraznejšie než vo výrobnom sektore sa spomalil rast v sektore služieb, čo sa odrazilo na výrazne slabšom raste celého súkromného sektora.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v júni 50,9 bodu oproti májovej hodnote 51 bodov, uviedol v stredu čínsky štatistický úrad. Napriek poklesu indexu to stále znamená rast v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše, analytici počítali s ešte výraznejším spomalením rastu, keďže očakávali index na úrovni 50,8 bodu.



"Celkovo to síce nie sú úžasné výsledky, ale zároveň to nie je nič dramatické," povedala analytička z ING Iris Pangová. "Tempo rastu čínskej ekonomiky je stále dostatočne vysoké, aj keď V 2. polroku bude slabšie než v prvých šiestich mesiacoch roka, čo je však najmä dôsledok situácie pred rokom," dodala.



Index nákupných manažérov pre nevýrobný sektor klesol výraznejšie, než vo výrobnom sektore. Dosiahol 53,5 bodu, zatiaľ čo v máji dosiahol 55,2 bodu. Opäť sa pod to podpísali nové prípady koronavírusu v niektorých regiónoch.



Výsledkom vývoja vo výrobnom sektore a v sektore služieb bolo spomalenie rastu celkového čínskeho súkromného sektora. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v júni podľa štatistického úradu 52,9 bodu, zatiaľ čo v máji predstavoval 54,2 bodu.