Rast čínskeho výrobného sektora sa spomalil na 5-mesačné minimum

Peking 31. januára (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore rástla aj na začiatku tohto roka, tempo rastu však bolo najslabšie za posledných päť mesiacov. Vývoj ovplyvnil najmä opätovný rast počtu infikovaných novým koronavírusom a obmedzenia v niektorých oblastiach Číny. Napriek tomu vývoj v sektore znamená pokračovanie zotavovania druhej najväčšej ekonomiky sveta.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v januári 51,3 bodu oproti decembrovej hodnote 51,9 bodu, uviedol v nedeľu čínsky štatistický úrad. To znamená spomalenie rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s miernejším spomalením rastu výrobného sektora a index odhadovali na úrovni 51,6 bodu.



Pod pokles hlavného indexu sa do veľkej miery podpísal podindex nových exportných objednávok, ktorý zaznamenal prudký pokles. Udržal sa síce ešte v rastovej oblasti, avšak iba tesne. Podindex dosiahol 50,2 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 51,3 bodu.



Čiastkový index, poukazujúci na aktivitu malých podnikov, dosiahol v januári 49,4 bodu. To znamená ďalší pokles aktivity. Tempo poklesu však bolo miernejšie, keďže v decembri podindex dosiahol 48,8 bodu.



Podobne ako index nákupných manažérov pre výrobný sektor pokračoval v raste v prvom mesiaci roka aj index nákupných manažérov pre sektor služieb. Aj v tomto prípade sa však rast výrazne spomalil. Príslušný index dosiahol 52,4 bodu, zatiaľ čo v decembri predstavoval 55,7 bodu. Na druhej strane sa v rastovom pásme udržal 11. mesiac po sebe.



Vývoj v sektore služieb výrazne ovplyvnilo opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom v niektorých oblastiach Číny. Počas januára Peking oznámil, že v kontinentálnej časti bolo lokálne zaznamenaných viac než 2000 nových prípadov nákazy. Aj keď toto číslo nie je v prípade Číny veľké a nízke je aj v porovnaní s inými štátmi, úrady sa obávajú rozšírenia choroby COVID-19 pri presunoch obyvateľstva počas osláv Lunárneho nového roka. Tohtoročné oslavy sa začínajú 12. februára.