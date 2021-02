Rast čínskeho výrobného sektora sa spomalil na 9-mesačné minimum

Peking 28. februára (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala vo februári ďalší rast, tempo rastu sa však spomalilo na najslabšiu úroveň za posledných deväť mesiacov. Poukázali na to v nedeľu zverejnené údaje čínskeho štatistického úradu.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol vo februári 50,6 bodu oproti 51,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Stále to predstavuje rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Tempo rastu sa však spomalilo na najslabšiu úroveň od mája minulého roka.



Vývoj vo februári bol horší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu, avšak miernejším, pričom predpokladali pokles indexu na 51,1 bodu.



Údaje za výrobný sektor zo strany štatistického úradu, ktorý sa zameriava na veľké a štátne podniky, ovplyvnil najmä pokles nových exportných objednávok. Tie za január ešte zaznamenali mierny rast. Príslušný podindex klesol vo februári na 48,8 bodu, zatiaľ čo v januári dosiahol 50,2 bodu.



Pokles zaznamenal aj podindex zamestnanosti. Dosiahol 48,1 bodu oproti januárovej hodnote 48,4 bodu, čo znamená, že prepúšťanie zamestnancov vo firmách sa zrýchlilo.