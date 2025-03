Rast čínskeho vývozu sa na začiatku roka výrazne spomalil

Peking 7. marca (TASR) - Čína zaznamenala začiatkom tohto roka nečakaný pokles dovozu, ktorý dosiahol vyše 8 %, navyše, rast exportu sa výrazne spomalil. Ďalší vývoj čínskej ekonomiky bude pritom negatívne ovplyvňovať nová obchodná vojna medzi Pekingom a Washingtonom po tom, čo sa do Bieleho domu vrátil Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dovoz do Číny klesol za prvé dva mesiace tohto roka medziročne o 8,4 %, ukázali v piatok zverejnené údaje čínskej colnej správy. Na porovnanie, v decembri sa dovoz zvýšil o 1 % a rovnaký rast očakávali analytici aj za január a február.



Podľa analytikov je za nečakaným prepadom dovozu na začiatku roka znižovanie nákupu kľúčových komodít. Čína znížila objem dovozu viacerých komodít, okrem ropy aj obilia a železnej rudy. "Je možné, že Peking toho nakúpil príliš veľa v minulom roku a teraz začal objem dovozu redukovať," uviedli ekonómovia z Economist Intelligence Unit. To podľa nich platí najmä pre železnú rudu.



Export pokračoval v raste, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. V januári a vo februári sa zvýšil o 2,3 %, zatiaľ čo v decembri rast dosiahol 10,7 %. Aj v tomto prípade zaostal za očakávaniami, keďže ekonómovia počítali so spomalením rastu exportu na 5 %.



Situácia v dovoze a vo vývoze sa odrazila na vývoji obchodnej bilancie. Za prvé dva mesiace tohto roka dosiahla Čína obchodný prebytok 170,5 miliardy USD (157,93 miliardy eur), zatiaľ čo sa čakalo 143,1 miliardy USD. Ďalší vývoj obchodnej bilancie výrazne ovplyvní uvalenie dovozných ciel na čínske produkty zo strany americkej administratívy, ktoré začali platiť 4. marca. Rovnako to platí pre odvetné clá zo strany Číny na americké produkty, ktoré do platnosti vstúpia 10. marca.



(1 EUR = 1,0796 USD)