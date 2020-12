Peking 30. decembra (TASR) - Rast čínskej ekonomiky bol vlani o niečo slabší, než sa predpokladalo.



Čínsky štatistický úrad mierne smerom nadol revidoval tempo expanzie domácej ekonomiky v roku 2019. Hlavným dôvodom bolo výrazné zníženie týkajúce sa výrobného sektora. To však zároveň znamená, že báza na porovnanie, z ktorej bude vychádzať tohtoročné tempo rastu, je o niečo nižšia.



Čínsky hrubý domáci produkt (HDP) podľa aktuálnych údajov v roku 2019 stúpol o 6 % na 98,65 bilióna CNY (12,32 bilióna eur). Štatistici pôvodne počítali so zvýšením o 6,1 %.



Dôvodom bolo skresanie výkonu výrobného sektora o 503,8 miliardy CNY alebo približne o 2 % jeho pôvodne udávaného príspevku k HDP.



"To signalizuje, že vplyv obchodnej vojny medzi USA a Čínou na výrobnú aktivitu bol podcenený," uviedla ekonómka The Economist Intelligence Unit Yue Su.



(1 EUR = 8,0070 CNY)