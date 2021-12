Rast čínskej ekonomiky sa citeľne spomaľuje

Peking 7. decembra (TASR) - Čína zohráva dôležitú úlohu pri zotavovaní sa globálnej ekonomiky z dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19, ale jej rast sa citeľne spomaľuje. Upozornila na to v pondelok (6. 12.) generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.



Šéfka fondu so sídlom vo Washingtone virtuálne diskutovala s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom o rôznych témach, od inflácie až po zotavovanie sa z pandémie.



"Čína dosiahla skutočne pozoruhodné oživenie, ale jej rast sa výrazne spomalil. Keďže Čína je životne dôležitým motorom globálneho rastu, prijatie ráznych opatrení na podporu jej expanzie pomôže nielen Číne, ale aj celému svetu," povedala Georgievová.



MMF v októbri znížil svoje prognózy hospodárskeho rastu Číny v dôsledku zrýchľujúceho sa poklesu verejných výdavkov. Fond pritom predpovedal druhej najväčšej svetovej ekonomike v tomto expanziu o 8 % a v roku 2022 jej spomalenie na 5,6 %.



Hoci by v tomto roku mala čínska ekonomika vzrásť najviac od roku 2011, analytici varujú, že krajina čelí bolestivým dôsledkom problémov v sektore nehnuteľností a šokom zo stúpajúcich cien uhlia a jeho nedostatku.



Georgievová dodala, že Peking „významne prispel“ k rozšíreniu prístupu k vakcíne proti ochoreniu COVID-19. Cieľom MMF je, aby bolo v každej krajine do konca tohto roka zaočkovaných 40 % populácie a 70 % do polovice nasledujúceho roka 2022.



Vzhľadom na pokračujúce obchodné spory medzi Čínou a Spojenými štátmi Georgievová povedala, že obe krajiny musia „spolupracovať, aby sa znížilo napätie v obchode a posilnil multilaterálny obchodný systém, ktorý je kľúčovým motorom rastu a zamestnanosti“.



MMF tlačí na skupinu G20, ktorú tvorí 20 najväčších ekonomík sveta vrátane Číny, aby rozšírila a zlepšila svoju iniciatívu na odpustenie dlhu chudobným štátom. Minulý týždeň fond varoval, že mnohým krajinám bez tejto pomoci hrozí veľká kríza.



Platnosť iniciatívy pozastavenia dlhovej služby (DSSI) skupiny G20 vyprší na konci roka a Georgievová povedala, že „víta účasť Číny na spoločnom rámci G20, ktorý pokračuje v niektorých úľavách".