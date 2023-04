Rast čínskej ekonomiky sa na začiatku tohto roka výrazne zrýchlil

Peking 14. apríla (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa na začiatku tohto roka zrejme výrazne zrýchlil, ukázal prieskum agentúry Reuters. Podporilo ho ukončenie prísnych protipandemických reštrikcií.



Podľa mediánu prognóz 70 ekonómov oslovených agentúrou Reuters sa medziročné tempo expanzie hrubého domáceho produktu (HDP) v 1. kvartáli zrýchlilo na 4 % z 2,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. To by bol najrýchlejší rast od 1. štvrťroka minulého roka.



Ekonómovia aktuálne počítajú s tým, že HDP v roku 2023 stúpne o 5,4 % po zvýšení o 3 % v roku 2022. Minuloročný rast druhej najväčšej svetovej ekonomiky bol najpomalší za takmer 50 rokov. Dôvodom boli prísne protipandemické reštrikcie.



Aktuálne údaje ukazujú, že čínska ekonomika sa postupne, aj keď nerovnomerne oživuje. Motorom oživenia je spotreba, služby a investície do infraštruktúry. Spomaľovanie inflácie a prudký nárast úspor vyvolávajú pochybnosti o sile oživenia domáceho dopytu.



Oficiálne údaje o vývoji HDP za prvý štvrťrok by mali byť zverejnené na budúci týždeň v utorok (18. 4.).



Ekonómovia predpokladajú, že HDP sa za tri mesiace od januára do marca medzikvartálne zvýšil o 2,2 % po stagnácii v predchádzajúcom štvrťroku.



Peking sa pri podpore rastu zrejme bude spoliehať na mierne uvoľnenie menovej politiky v kombinácii s výdavkami na infraštruktúru a úsilím o podporu realitného sektora.



Prieskum takisto ukázal, že ekonómovia počítajú v tomto roku so zrýchlením inflácie na 2,3 % z 2 % v roku 2022.