Rast čínskej ekonomiky sa v 1. kvartáli môže spomaliť na 3,5 %

Peking/New York 19. februára (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa v 1. štvrťroku zrejme výrazne spomalí z dôvodu epidémie koronavírusu, predpokladá americká banka Morgan Stanley.



Tempo expanzie čínskej ekonomiky sa môže v 1. kvartáli spomaliť až na 3,5 %, ak sa nezastaví epidémia koronavírusu dostatočne rýchlo na to, aby sa produkcia výrobného sektora opäť dostala na normálnu úroveň, napísali vo svojej správe analytici Morgan Stanley.



Čínske úrady v stredu uviedli, že počet infikovaných novým koronavírusom dosiahol 74.185 a počet úmrtí vzrástol na 2004, z toho väčšina v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy.



Čína je druhou najväčšou ekonomikou na svete a je domovom dôležitých súčastí globálnych dodávateľských sietí, ktoré produkujú tovary od mobilných telefónov po autá. Dlhšie uzavretie produkcie v Číne by malo negatívny vplyv nielen na dodávku týchto výrokov, ale poškodilo by tiež schopnosť ostatných trhov produkovať svoje výrobky.



Analytici Morgan Stanley očakávajú, že produkcia čínskeho výrobného sektora do konca februára dosiahne 60 až 80 % bežných úrovní. Do normálu by sa mohla vrátiť koncom marca. Varovali však pred neistotami spojenými s koronavírusom.