Rast čínskej ekonomiky sa v 2. kvartáli prudko spomalil

Peking 13. júla (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa v 2. kvartáli pravdepodobne výrazne spomalil. Odhadujú to analytici v najnovšom prieskume agentúry Reuters, podľa ktorých prudký rast cien materiálov má nepriaznivý vplyv na podniky a šírenie nových mutácií koronavírusu zasahuje do výdavkov spotrebiteľov. Ak sa odhad analytikov potvrdí, je možné, že čínska vláda bude musieť prísť s ďalšími opatreniami na podporu ekonomiky.



Podľa 51 oslovených analytikov sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny zvýšil v 2. kvartáli medziročne v priemere o 8,1 %. V prípade potvrdenia prognózy to bude znamenať prudké spomalenie tempa rastu po tom, ako v 1. kvartáli dosiahol rast rekordných 18,3 %. Pod vysoké tempo rastu na začiatku roka sa však podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla Čínu práve začiatkom roka 2020.



Druhá najväčšia ekonomika sa od 2. štvrťroka 2020 postupne zotavovala, v poslednom období však aktivitu vo výrobnom sektore negatívne ovplyvňujú vysoké náklady na vstupné suroviny. K tomu sa pridáva ďalšia vlna pandémie, pričom obavy vyvolávajú nové mutácie.



Čo sa týka vývoja za celý rok, analytici potvrdili predchádzajúcu prognózu z apríla. Podľa tej by čínska ekonomika mala za rok 2021 vzrásť o 8,6 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to predstavovať najvýraznejší celoročný rast za posledné desaťročie.



V minulom roku vzrástla čínska ekonomika o 2,3 %, čo bol najslabší rast za 44 rokov. Napriek tomu si Čína ako jediná z veľkých ekonomík udržala vlani rast.