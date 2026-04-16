Rast čínskej ekonomiky v prvom kvartáli prekonal očakávania
Autor TASR,aktualizované
Peking 16. apríla (TASR) - Čínska ekonomika v prvých troch mesiacoch tohto roka vzrástla viac, ako sa očakávalo. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa počas januára až marca medziročne zväčšil o 5 %, uviedol vo štvrtok čínsky štatistický úrad. Naznačuje to odolnosť Číny voči kríze na Blízkom východe. Podľa analytikov diverzifikované dodávky energií do Číny ju chránia pred okamžitými otrasmi, hoci potenciálny globálny pokles ekonomiky spôsobený vojnou v Iráne by mohol oslabiť dopyt po jej exporte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Posilnenie čínskeho hospodárstva za prvý kvartál je mierne vyššie v porovnaní s prognózou agentúry AFP, ktorá rátala s rastom o 4,8 %. Počas prvého štvrťroka čínska ekonomika „dosiahla silný tohtoročný štart, čím opäť preukázala svoju odolnosť a vitalitu“, uviedol vo vyhlásení čínsky štatistický úrad.
Správa o raste HDP Číny prišla niekoľko dní po tom, ako Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu na rok 2026 a varoval, že vojna na Blízkom východe by mohla narušiť smerovanie svetovej ekonomiky. MMF uviedol, že čínsky HDP sa v tomto roku posilní len o 4,4 %. Predchádzajúca prognóza fondu rátala s rastom Číny o 4,5 %.
Peking si stanovil za cieľ dosiahnuť v tomto roku rast ekonomiky o 4,5 až 5 %, čo by bolo najmenej za ostatné desaťročia.
Čína vystriedala USA na poste najväčšieho obchodného partnera Indie
V uplynulom indickom fiškálnom roku sa najväčším obchodným partnerom krajiny stala Čína. Na tomto poste vystriedala Spojené štáty, ktoré boli hlavným obchodným partnerom Indie počas štyroch predošlých fiškálnych rokov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Od začiatku apríla minulého roka do 31. marca 2026 hodnota bilaterálneho indicko-čínskeho obchodu dosiahla úroveň 151,1 miliardy USD (128,27 miliardy eur). Ukázali to indické vládne údaje, ktoré zverejnil indický hospodársky denník Economic Times. Hodnota indicko-amerického obchodu bola 140,2 miliardy USD.
Obchodný deficit Indie voči Číne sa v uplynulom indickom fiškálnom roku prehĺbil na historické maximum 112,16 miliardy USD z úrovne 99,2 miliardy USD v predchádzajúcom roku.
Indický export do USA od začiatku apríla 2025 do záveru marca 2026 mierne vzrástol, a to o 0,92 % na 87,3 miliardy USD, a import z USA sa posilnil o 15,95 % na 52,9 miliardy USD. Zároveň obchodný prebytok Indie voči USA klesol na 34,4 miliardy USD z úrovne 40,89 miliardy USD.
(1 EUR = 1,178 USD)
