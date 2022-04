Rast čínskej ekonomiky za 1. kvartál prekonal očakávania

Peking 18. apríla (TASR) - Ekonomika Číny vzrástla v 1. kvartáli výraznejšie, než v predchádzajúcom štvrťroku a rast bol výraznejší aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Vývoj však podporili najmä prvé dva mesiace roka. V marci sa ekonomike darilo podstatne menej, čo je dôsledok zhoršenej pandemickej situácie v krajine, ako aj vojny na Ukrajine. To vyvoláva obavy z horšieho vývoja hospodárstva v nasledujúcom období. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v 1. štvrťroku medziročne o 4,8 %, uviedol v pondelok čínsky štatistický úrad. Na porovnanie, v poslednom štvrťroku minulého roka vzrástla ekonomika o 4 %. Aj v porovnaní s odhadmi analytikov bol rast výraznejší, keďže analytici počítali so zrýchlením rastu iba na 4,4 %.



Medzikvartálne zaznamenala čínska ekonomika rast o 1,3 %. Oproti vývoju v poslednom štvrťroku minulého roka to znamená mierne spomalenie, keď vo 4. kvartáli vzrástla čínska ekonomika o 1,5 %. Rast však opäť prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením až na 0,6 %.



Nečakané zrýchlenie tempa rastu ovplyvnili prvé dva mesiace roka. Marec sa však vyvíjal nepriaznivo, pričom zhoršené údaje vykázal export, realitný sektor aj spotreba.



Podľa údajov štatistického úradu sa maloobchodné tržby v Číne znížili v marci medziročne o 3,5 %, pričom ekonómovia počítali s poklesom o 1,6 %. To znamená najprudší pokles maloobchodných tržieb na medziročnej báze od apríla 2020. Dôvodom sú nové protipandemické opatrenia čínskej vlády po zvýšení počtu infikovaných novým koronavírusovým variantom omikron. Na porovnanie, v januári a februári (Čína vykazuje údaje za prvé dva mesiace spolu) vzrástli maloobchodné tržby medziročne o 6,7 %.



Najväčšou výzvou v najbližšom období bude pre Peking pandemická situácia a pokračovanie protipandemických opatrení, a to v situácii zvýšených geopolitických rizík. Tie zvýšili ceny komodít, zrýchlili globálnu infláciu a nútia čínsku vládu veľmi opatrne postupovať pri podpore ekonomiky, aby zároveň neohrozila cenovú stabilitu. Analytici teraz očakávajú, že v apríli bude rast ekonomiky ešte slabší a s horším vývojom čínskeho hospodárstva počítajú aj za celý 2. kvartál.