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Rast čínskej priemyselnej výroby v máji prekonal očakávania
Zrýchlil sa rast produkcie spracovateľského priemyslu na 4,4 % z aprílových 4 % aj rast dodávok elektriny, tepla, plynu a vody na 7,6 % z 5,3 %.
Autor TASR
Peking 16. júna (TASR) - Produkcia priemyselného sektora Číny sa v máji medziročne zvýšila o 4,5 %. Tempo jej rastu sa tak zrýchlilo po aprílovom posilnení o 4,1 %, ktoré bolo najmiernejšie od júla 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. Májové zväčšenie čínskeho priemyslu prekonalo očakávanie trhu, že sa posilní 4,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zrýchlil sa rast produkcie spracovateľského priemyslu na 4,4 % z aprílových 4 % aj rast dodávok elektriny, tepla, plynu a vody na 7,6 % z 5,3 %. Rast produkcie ťažobného priemyslu sa však spomalil na 2,3 % z aprílových 3,8 %.
V rámci spracovateľského priemyslu sa zvýšila výroba počítačov a telekomunikačných zariadení (17 %), elektrických strojov (4,7 %), chemikálií (0,3 %), ropy a plynu (1,5 %), textilu (2,6 %) či automobilov (8,3 %). Klesla však produkcia nekovových minerálnych výrobkov (-5,6 %).
Medzimesačne sa priemysel Číny v máji posilnil o 0,4 %. Počas januára až mája sa čínska priemyselná produkcia zvýšila o 5,4 %.
Zrýchlil sa rast produkcie spracovateľského priemyslu na 4,4 % z aprílových 4 % aj rast dodávok elektriny, tepla, plynu a vody na 7,6 % z 5,3 %. Rast produkcie ťažobného priemyslu sa však spomalil na 2,3 % z aprílových 3,8 %.
V rámci spracovateľského priemyslu sa zvýšila výroba počítačov a telekomunikačných zariadení (17 %), elektrických strojov (4,7 %), chemikálií (0,3 %), ropy a plynu (1,5 %), textilu (2,6 %) či automobilov (8,3 %). Klesla však produkcia nekovových minerálnych výrobkov (-5,6 %).
Medzimesačne sa priemysel Číny v máji posilnil o 0,4 %. Počas januára až mája sa čínska priemyselná produkcia zvýšila o 5,4 %.