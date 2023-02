Rast dánskej ekonomiky sa vo 4. štvrťroku zrýchlil

Kodaň 17. februára (TASR) - Tempo rastu dánskeho hospodárstva sa v posledných troch mesiacoch minulého roka 2022 zrýchlilo. Ukázali to v piatok predbežné údaje dánskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Dánska sa za tri mesiace do decembra 2022 zvýšil o 1,1 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,3 %, ukázal predbežný odhad.



Bolo to najrýchlejšie tempo rastu za celý rok a prispel k nemu najmä priemysel, predovšetkým farmaceutický priemysel. Ale aj doprava, kultúra a voľnočasové aktivity pozitívne prispeli k rastu HDP, zatiaľ čo zahraničný obchod klesol.



Za celý rok 2022 vzrástla dánska ekonomika o 3,4 %.