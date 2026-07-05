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Rast dopytu po AI zvýšil tržby taiwanského Foxconnu
Foxconn zároveň prekonal očakávania trhov.
Autor TASR
Tchaj-pej 5. júla (TASR) - Taiwanský koncern Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete, zaznamenal v 2. kvartáli rast tržieb o takmer 40 %. Výrazne tak prekonal očakávania trhov, k čomu prispel najmä pokračujúci rast dopytu po produktoch umelej inteligencie (AI). Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť v nedeľu oznámila, že v 2. štvrťroku dosiahli jej tržby 2,51 bilióna taiwanských dolárov, čo v prepočte znamená 78,71 miliardy USD (68,75 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 39,8 %.
Za samotný jún zaznamenala spoločnosť tržby na úrovni 821,8 miliardy TWD, čo pre daný mesiac predstavuje rekord. V medziročnom porovnaní sa tak tržby zvýšili o 52,1 %.
Foxconn zároveň prekonal očakávania trhov. Tie počítali s tržbami za 2. kvartál na úrovni 2,37 bilióna TWD.
Pokračujúci vysoký dopyt po produktoch spojených s AI viedol k prudkému rastu tržieb v divízii cloudových a sieťových produktov. Foxconn zároveň oznámil, že aj divízia smart spotrebnej elektroniky, ktorá zahrnuje iPhony, vykázala výrazný rast.
(1 EUR = 1,1448 USD)
Spoločnosť v nedeľu oznámila, že v 2. štvrťroku dosiahli jej tržby 2,51 bilióna taiwanských dolárov, čo v prepočte znamená 78,71 miliardy USD (68,75 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 39,8 %.
Za samotný jún zaznamenala spoločnosť tržby na úrovni 821,8 miliardy TWD, čo pre daný mesiac predstavuje rekord. V medziročnom porovnaní sa tak tržby zvýšili o 52,1 %.
Foxconn zároveň prekonal očakávania trhov. Tie počítali s tržbami za 2. kvartál na úrovni 2,37 bilióna TWD.
Pokračujúci vysoký dopyt po produktoch spojených s AI viedol k prudkému rastu tržieb v divízii cloudových a sieťových produktov. Foxconn zároveň oznámil, že aj divízia smart spotrebnej elektroniky, ktorá zahrnuje iPhony, vykázala výrazný rast.
(1 EUR = 1,1448 USD)