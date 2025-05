Rast e-commerce pokračuje a zvyšuje dopyt po logistických priestoroch

Bratislava 18. mája (TASR) - Elektronické obchodovanie naďalej mení podobu európskeho logistického trhu. Naprieč Európou bude každoročne potrebných 1,4 až 1,9 milióna štvorcových metrov nových logistických priestorov, aby bolo možné pokryť rastúci dopyt. Slovenský e-commerce trh po pandémii stagnoval alebo dokonca klesal, ale v uplynulom roku zaznamenal opätovný rast. Tento vývoj zvyšuje dopyt po priemyselnej výstavbe, najmä v blízkosti husto obývaných oblastí. Vyplýva to z najnovšej analýzy Prologis, globálnej spoločnosti v oblasti logistických nehnuteľností.



„Penetrácia e-commerce v kontinentálnej Európe presahuje 10 % a naďalej rastie, no stále nedosahuje úroveň Veľkej Británie, ktorá je v rámci Európy lídrom s podielom vyše 30 %,“ uviedla Eva van der Pluijm-Kok, viceprezidentka Prologis EU Research.



„Do roku 2030 očakávame, že tento podiel narastie o tretinu. To si vyžiada výrazné investície do logistickej a dodávateľskej infraštruktúry, ktoré umožnia pružne reagovať na meniace sa nákupné správanie spotrebiteľov,“ podčiarkla.



Slovensko síce patrí medzi krajiny s nižšou mierou prenikania e-commerce v rámci EÚ, no za uplynulý rok zaznamenalo výrazný nárast. Podľa analýzy spoločnosti Heureka sa objem online nákupov v roku 2024 zvýšil o 6 %, pričom v poslednom kvartáli dokonca až o 7 %.



K rýchlemu rozmachu online nákupov v Európe prispieva aj expanzia platforiem ako Shein, Alibaba či Temu - v Španielsku sa podieľajú až na 34 % všetkých e-commerce objednávok, pričom v Nemecku sa ich trhový podiel od roku 2022 viac než strojnásobil.