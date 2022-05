Brusel 24. mája (TASR) - Rast ekonomickej aktivity v eurozóne sa v máji spomalil, ale zostal robustný vďaka dominantnému sektoru služieb. Dôvodom jeho spomalenia sú stúpajúce životné náklady, ktoré obmedzujú kúpnu silu spotrebiteľov, zatiaľ čo nedostatok surovín brzdil expanziu vo výrobe. TASR o tom informuje na základe predbežných výsledkov prieskumu spoločnosti S&P Global.



Podľa nich sa kombinovaný index nákupných manažérov pre sektory služieb aj výroby v eurozóne (Purchasing Managers Index, PMI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom budúcej aktivity firiem, po očistení od sezónnych vplyvov v máji znížil na 54,9 bodu z 55,8 v apríli. To je menej ako 55,3 bodu, ktoré očakávali analytici.



Napriek tomu sa hodnota indexu udržala pomerne vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, čo poukazuje na silný rast aktivity súkromného sektora, a to napriek protivetrom v dôsledku vojny na Ukrajine, pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou spojených obmedzení na strane ponuky a rastúcim cenám.



Ťahúňom súkromného sektora euroregiónu bol aj v máji dominantný sektor služieb. Jeho PMI sa síce v znížil na 56,3 z 57,7 bodu v apríli, ale hodnota indexu je druhá najvyššia za osem mesiacov. Podporil ho silný dopyt po uvoľnení opatrení na zastavenie variantu omikron nového koronavírusu. Sektor služieb poháňa najmä silný rast v oblasti cestovného ruchu a rekreačných aktivít.



Rast výroby sa v máji spomalil o niečo viac, pričom PMI tohto sektora klesol na 54,4 z 55,5 bodu, keďže produkciu naďalej obmedzuje rozsiahly nedostatok dodávok. Vojna na Ukrajine a blokády v Číne ešte zhoršili existujúce tlaky v dodávateľskom reťazci súvisiace s pandémiou.



Čo sa týka budúcnosti, podnikateľský optimizmus sa mierne zhoršil a dosiahol druhú najnižšiu úroveň za rok a pol.



"Ekonomika eurozóny si v máji zachovala povzbudzujúco odolný rast, keďže ťažkosti vo výrobnom sektore vykompenzoval rast sektora služieb," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm v S&P Global.



A hoci továrne naďalej hlásia rozsiahle problémy na strane ponuky a znížený dopyt po tovare v dôsledku cenových tlakov, ekonomiku podporuje zadržiavaný dopyt po službách, keďže obmedzenia súvisiace s pandémiou sa rušia, dodal.



Podľa Williamsona vďaka dopytu po službách ekonomika eurozóny zatiaľ rastie a v aktuálnom 2. štvrťroku jej predpovedá zvýšenie o 0,6 %. Upozornil pritom, že sa ešte len uvidí ako dlho môže toto oživenie sektora služieb pretrvávať, najmä vzhľadom na rastúce životné náklady.



Aj keď existujú náznaky, že inflačné tlaky by mohli dosahovať vrchol, pričom inflácia vstupných nákladov klesla už druhý mesiac po sebe a problémy s dodávkami už nie sú také rozsiahle, inflačné tlaky stále dosahujú bezprecedentné úrovne, skonštatoval.



Čo sa týka kľúčových ekonomík eurozóny, PMI súkromného sektora najväčšej európskej ekonomiky Nemecka sa v máji zvýšil na 54,6 z aprílových 54,3 bodu, čo je jeho dvojmesačné maximum. PMI Francúzska síce klesol v máji na 57,1 bodu z 51-mesačného aprílového maxima 57,6 bodu, ale mierne prekonal odhady ekonómov na úrovni 57 bodov.