< sekcia Ekonomika
Rast ekonomiky Austrálie prekonal očakávania
Austrálska ekonomika v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %.
Autor TASR
Sydney 2. septembra (TASR) - Austrálska ekonomika v druhom štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 0,4 %. Jej rast sa tak zrýchlil po tom, ako sa v prvom štvrťroku posilnila o 0,3 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. Zväčšenie ekonomiky Austrálie v druhom kvartáli prekonalo očakávania trhu, že rast bude iba na úrovni 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Posilnenie austrálskeho hrubého domáceho produktu podporil súkromný dopyt a silnejší export surovín. Spotreba domácností vzrástla o 0,4 % a vládne výdavky sa zvýšili o 0,6 %. Čistý export rastu ekonomiky pridal 0,1 percentuálneho bodu (p. b.). Bol to jeho prvý pozitívny príspevok od záveru roka 2023. Vývoz sa totiž posilnil o 0,8 %, čiže výraznejšie ako dovoz, ktorý stúpol o 0,5 %.
Súkromné investície v austrálskom hospodárstve v druhom štvrťroku medzikvartálne prvýkrát za rok klesli, a to o 0,5 % pre slabšie výdavky na stroje. Zásoby sa znížili o 0,1 p. b. v dôsledku vývozu uhlia.
Medziročne sa austrálska ekonomika v druhom štvrťroku posilnila o 2,1 %. Tempo jej rastu sa spomalilo po zväčšení o 2,5 % v prvom kvartáli. Medziročný rast v druhom štvrťroku bol najslabší za tri štvrťroky, ale aj tak prekonal očakávania, že bude iba na úrovni 1,8 %.
Posilnenie austrálskeho hrubého domáceho produktu podporil súkromný dopyt a silnejší export surovín. Spotreba domácností vzrástla o 0,4 % a vládne výdavky sa zvýšili o 0,6 %. Čistý export rastu ekonomiky pridal 0,1 percentuálneho bodu (p. b.). Bol to jeho prvý pozitívny príspevok od záveru roka 2023. Vývoz sa totiž posilnil o 0,8 %, čiže výraznejšie ako dovoz, ktorý stúpol o 0,5 %.
Súkromné investície v austrálskom hospodárstve v druhom štvrťroku medzikvartálne prvýkrát za rok klesli, a to o 0,5 % pre slabšie výdavky na stroje. Zásoby sa znížili o 0,1 p. b. v dôsledku vývozu uhlia.
Medziročne sa austrálska ekonomika v druhom štvrťroku posilnila o 2,1 %. Tempo jej rastu sa spomalilo po zväčšení o 2,5 % v prvom kvartáli. Medziročný rast v druhom štvrťroku bol najslabší za tri štvrťroky, ale aj tak prekonal očakávania, že bude iba na úrovni 1,8 %.