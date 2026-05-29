Rast ekonomiky Belgicka sa v prvom kvartáli zrýchlil
Autor TASR
Brusel 29. mája (TASR) - Belgický hrubý domáci produkt (HDP) sa v prvom štvrťroku medzikvartálne posilnil o 0,2 %. Tempo jeho rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako sa v záverečnom kvartáli minulého roka oproti predošlému štvrťroku zväčšil o 0,1 %. Uviedla to v piatok belgická centrálna banka, ktorá tak potvrdila svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast belgického hospodárstva počas januára až marca podporili najmä silnejšie výdavky domácností a investície do bývania. Výdavky verejného sektora sa však oslabili. Výkon belgického zahraničného obchodu sa počas prvých troch mesiacov tohto roka zvýšil. Export belgických tovarov a služieb sa posilnil o 2,6 % a dovoz do krajiny sa zväčšil o 2,8 %. V prvom kvartáli sa zvýšila produkcia belgického stavebníctva, a to o 0,5 %. Vzrástol aj sektor služieb o 0,2 %.
Belgické hospodárstvo sa v prvom kvartáli zväčšilo aj medziročne. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa belgický HDP od začiatku januára do záveru marca posilnil o 0,8 %.
