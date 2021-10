Rast ekonomiky Číny sa spomalil,vláda očakáva splnenie ročného výhľadu

Peking 14. októbra (TASR) - Rast čínskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku spomalil, čo je dôsledok kombinácie viacerých faktorov, vláda je však presvedčená, že celoročné ciele sa jej podarí splniť. Povedal to vo štvrtok čínsky premiér Li Kche-čchiang.



Ako uviedol pri otvorení Kantonského veľtrhu, zotavovanie čínskej ekonomiky je nerovnomerné, Čína má však dostatok nástrojov na to, aby súčasné výzvy dokázala riešiť. Dodal, že v 3. štvrťroku sa tempo rastu ekonomiky spomalilo, a to v dôsledku viacerých faktorov. Situáciu firiem negatívne ovplyvňujú vysoké ceny komodít, zvýšené náklady na lodnú prepravu tovarov, k čomu sa pridala energetická kríza a sporadické opätovné nástupy pandémie nového koronavírusu.



"Prijali sme však viaceré opatrenia a máme k dispozícii dostatok nástrojov na riešenie súčasných problémov," dodal Li Kche-čchiang.



Ako uviedla agentúra Reuters v ostatnom prieskume, ekonomika Číny by mala za 3. štvrťrok vykázať medziročný rast na úrovni 5,2 %. V 2. štvrťroku vzrástla o 7,9 % a v 1. kvartáli o rekordných 18,3 %.