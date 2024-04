Rast ekonomiky Číny sa v 1. kvartáli zrejme spomalil na ročné minimum

Peking 11. apríla (TASR) - Čínska ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne pravdepodobne iba o 4,6 %, odhadujú analytici. Ak sa ich prognóza potvrdí, bude to najslabšie medziročné tempo rastu čínskeho hospodárstva za posledný rok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Očakávaný rast na úrovni 4,6 % predstavuje spomalenie rastu ekonomiky oproti 4. kvartálu minulého roka o 0,6 percentuálneho bodu. Zároveň by to bol najslabší rast od 1. štvrťroka 2023. V 2. štvrťroku by sa rast mohol zrýchliť na 5 %, čínska vláda však bude musieť urobiť viac na podporu dôvery a dopytu.



Okrem oslabenia rastu ekonomiky v 1. štvrťroku očakáva 86 analytikov oslovených agentúrou Reuters výrazné oslabenie tempa rastu aj za celý rok 2024. Aj v tomto prípade počítajú s tým, že celoročný rast hrubého domáceho produktu Číny dosiahne 4,6 %. Je to horšia prognóza než cieľ stanovený čínskou vládou, ktorá chce v roku 2024 dosiahnuť rast okolo 5 %.



Ešte horší vývoj predpokladajú analytici v roku 2025, keď počítajú so spomalením rastu na 4,4 %. Čínska vláda by mala údaje o vývoji ekonomiky za 1. kvartál zverejniť 16. apríla.