Rast ekonomiky eurozóny sa v 3. kvartáli mierne zrýchlil

Luxemburg 29. októbra (TASR) - Ekonomika eurozóny vzrástla v 3. štvrťroku medzikvartálne o 2,2 %. Mierne tak zrýchlila tempo rastu oproti vývoju v predchádzajúcom kvartáli a prekonala aj očakávania analytikov. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Rast v 3. kvartáli je o 0,1 percentuálneho bodu rýchlejší než za 2. štvrťrok, pričom za obdobie 2. štvrťroka boli údaje revidované smerom nadol. Navyše, analytici očakávali, že rast v období od júla do konca septembra dosiahne iba 2 %.



Pod zrýchlenie rastu ekonomiky menového bloku sa podpísal najmä vysoký domáci dopyt, ale aj export. Naopak, pokračujúce problémy v dodávateľských reťazcoch a rastúce spotrebiteľské ceny negatívne vplývali na zotavovanie hospodárstva.



V medziročnom porovnaní sa ekonomika eurozóny zvýšila v 3. kvartáli o 3,7 % po nadol revidovanom 14,2-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku. Aj v tomto prípade tempo rastu prekonalo očakávania, keďže ekonómovia počítali s rastom o 3,5 %.



Z najväčších ekonomík eurozóny najvýraznejší medzikvartálny rast zaznamenalo Francúzsko, a to na úrovni 3 %. Za Francúzskom nasledovalo Taliansko s rastom o 2,6 % a Španielsko s 2-percentným rastom. Najväčšia európska ekonomika Nemecko vykázala v 3. štvrťroku rast na úrovni 1,8 %. Celkovo však najvýraznejší rast v rámci štátov eurozóny zaznamenalo Rakúsko, kde hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol medzikvartálne o 3,3 %.