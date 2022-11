Rast ekonomiky Izraela sa spomalil, úrokové sadzby pôjdu opäť nahor

Jeruzalem 16. novembra (TASR) - Ekonomika Izraela výrazne spomalila v 3. štvrťroku tempo rastu, inflácia je však naďalej vysoká a ekonómovia očakávajú, že centrálna banka na budúci týždeň opätovne zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila predbežné údaje izraelského štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Izraela vzrástol v 3. kvartáli anualizovane o 2,1 %. V 2. štvrťroku dosiahol rast ekonomiky po revízii smerom nahor 7,3 %, pričom pôvodný odhad poukazoval na rast v 2. kvartáli na úrovni 6,9 %. Analytici očakávali v 3. kvartáli ešte výraznejšie spomalenie tempa rastu a odhadovali, že v danom období vzrastie izraelská ekonomika o 2 %.



Vývoj v 3. kvartáli do veľkej miery ovplyvnili spotrebiteľské výdavky, ktoré sa na celkovej ekonomickej aktivite podieľajú viac než 50 %. Tie v 3. štvrťroku klesli o 1,7 %. Export vzrástol o 3,8 % a dovoz sa zvýšil o 4,9 %.



Napriek spomaleniu rastu ekonomiky analytici nepočítajú s tým, že by izraelská centrálna banka ustúpila od plánov pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. V utorok (15. 11.) totiž štatistický úrad zverejnil údaje o vývoji inflácie, ktorá sa v októbri v porovnaní so septembrom zrýchlila. V septembri dosiahla v medziročnom porovnaní 4,6 %, v októbri 5,1 %.



Izraelská centrálna banka začala zvyšovať krátkodobé úrokové sadzby v apríli tohto roka a odvtedy zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu z 0,1 % na 2,75 %. Analytici teraz očakávajú, že vzhľadom na vývoj inflácie banka na budúci týždeň posunie hlavnú úrokovú sadzbu opäť nahor, pričom nevylučujú, že ju môže zvýšiť až na 3,5 %.



Za minulý rok vzrástla ekonomika Izraela o vyše 8 %. Tento rok očakáva centrálna banka jej rast zhruba o 6 % a v budúcom roku predpokladá výraznejšie spomalenie na približne 3 %.