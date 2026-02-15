Rast ekonomiky SR by mal podľa MF v tomto roku dosiahnuť 1,0 % HDP

< sekcia Ekonomika
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Rast ekonomiky Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 1,0 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Ekonomiku má potiahnuť najmä Plán obnovy a odolnosti a udržať by sa mal aj rast reálnych miezd. Vyplýva to zo záverov najnovšej makroekonomickej prognózy, ktorú v nedeľu zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.