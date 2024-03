Rast ekonomiky SR podľa OECD v najbližších 2 rokoch zrýchli nad 2 %

Bratislava 18. marca (TASR) - Rast slovenskej ekonomiky by mal z vlaňajších 1,1 % zrýchliť v tomto roku na 2,1 % a v roku 2025 na 2,6 %. Inflácia bude postupne klesať z minuloročných 11 % na 3,4 % v tomto a 2,7 % v budúcom roku. Vyplýva to z aktuálneho Ekonomického prehľadu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o Slovensku, ktorý organizácia zverejnila v pondelok.



Slovenské hospodárstvo sa podľa OECD v čase energetickej krízy ukázalo ako odolné, ekonomické oživenie po pandémii Covid-19 sa však spomalilo. Inflácia síce spomalila, zostáva však stále vysoká. Kľúčovou výzvou je zlepšenie udržateľnosti verejných financií.



"Rast ekonomiky sa má v rokoch 2024 a 2025 zrýchliť. Nižšia inflácia povedie k rastu reálnych miezd a spotreby. Očakávané oživenie zahraničného dopytu a využitie európskych fondov podporí export a investície. Riziká sú spojené predovšetkým s možným opätovným rastom cien energií a problémami v dodávateľských reťazcoch," priblížila OECD.



Na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, ktoré budú čeliť výraznému starnutiu populácie, je podľa organizácie potrebná ambiciózna fiškálna konsolidácia. Pripomenula, že fiškálna politika počas pandémie a energetickej krízy zhoršila stav verejných financií. "Potrebná je dôveryhodná strednodobá stratégia fiškálnej konsolidácie, ktorá by mala byť postavená na revízii výdavkov a ich zefektívnení," zdôraznila OECD.



Prípadné opatrenia na pomoc s rastúcimi životnými nákladmi by mali byť podľa nej cielené na domácnosti, ktoré nie sú dostatočne pokryté doterajšími sociálnymi opatreniami. Posun daňového mixu zo zdaňovania práce na majetkové a environmentálne dane by ho spravil viac prorastový a priateľský k životnému prostrediu. Prostriedky z eurofondov vytvárajú príležitosť na ambicióznu konsolidáciu bez obmedzenia investícií na digitalizáciu a "zelené" hospodárstvo.



Zvyšovanie zamestnávania žien s malými deťmi by podľa OECD pomohlo na Slovensku znížiť rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, ako aj obmedziť vplyv zmenšujúcej sa pracovnej sily. Pomohol by tomu napríklad zlepšený prístup k predškolským zariadeniam a vyššia flexibilita pracovných zmlúv.