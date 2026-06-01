Rast ekonomiky Turecka sa v prvom kvartáli spomalil
Medzikvartálne sa turecká ekonomika v prvom štvrťroku zväčšila o 0,1 % po tom, ako v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne vzrástla o 0,4 %.
Autor TASR
Istanbul 1. júna (TASR) - Rast tureckej ekonomiky sa v prvom štvrťroku spomalil a bol slabší, ako sa očakávalo. Hrubý domáci produkt sa počas januára až marca medziročne zväčšil o 2,5 % po raste o 3,4 % v predchádzajúcom kvartáli. Uviedol to v pondelok turecký štatistický úrad. Ekonómovia očakávali rast tureckého hospodárstva o 2,7 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročné tempo rastu spotreby tureckých domácností sa spomalilo na 4,8 % z úrovne 5,2 % v predošlom štvrťroku. Rast tvorby hrubého fixného kapitálu sa tiež zmiernil, a to na 3 % z 5,4 % v záverečnom štvrťroku vlaňajška. Zahraničný obchod mal na ekonomický rast krajiny negatívny vplyv, keďže vývoz medziročne klesol o 12,7 %, ale dovoz sa oslabil len o 2 %.
Medzikvartálne sa turecká ekonomika v prvom štvrťroku zväčšila o 0,1 % po tom, ako v záverečnom štvrťroku vlaňajška medzikvartálne vzrástla o 0,4 %.
Prieskum spoločnosti S&P Global, ktorého výsledky zverejnila v pondelok, však ukázal, že pokles aktivity v tureckom sektore spracovateľského priemyslu sa v máji spomalil. Index nákupných manažérov (PMI) sa posilnil na 49,8 bodu z aprílových 45,7 bodu. Májová hodnota PMI bola najvyššia od marca 2024 a naznačila takmer stabilizáciu podnikateľských podmienok. Produkcia opäť začala rásť a nákupná aktivita sa zvýšila, keďže výrobcovia si vytvárali zásoby vzhľadom na tlak v oblasti cien a na narušenia dodávok v súvislosti s vojnou na Blízkom východe.
