Rast ekonomiky USA sa v 1. štvrťroku spomalil

Washington 25. mája (TASR) - Americká ekonomika vzrástla v prvých troch mesiacoch 2023 o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Podľa revidovaných výsledkov sa reálny hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v 1. štvrťroku 2023 zvýšil medziročne o 1,3 % namiesto o 1,1 % pri predbežnom odhade. Ekonómovia pritom očakávali, že za prvé tri mesiace roka zostanú nezmenené.



Tempo jeho rastu sa však aj tak výrazne spomalilo z 2,7 % v predchádzajúcom 4. kvartáli a bolo najslabšie od 2. štvrťroka 2022.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že súkromné investície do zásob znížili HDP o 2,1 percentuálneho bodu (p. b.), čo je o niečo menej ako o -2,3 p. b. v predbežnom odhade.



Rast spotrebiteľských výdavkov, ktoré sa podieľajú približne 70 % na ekonomickej aktivite v USA, sa zároveň zrýchlil viac, než sa očakávalo, a to na 3,8 % (o 3,7 % v predbežnom odhade), aj napriek tvrdohlavo vysokej inflácii. Revízia údajov smerom nahor bola zaznamenaná aj v prípade nárastu nerezidenčných fixných investícií (na 1,4 % z 0,7 %) a verejných výdavkov (na 5,2 % zo 4,7 %).



Na druhej strane, rezidenčné fixné investície klesali rýchlejším tempom (-5,4 % namiesto -4,2 % pri predbežnom odhade).



Čistý zahraničný dopyt tiež pozitívne prispel k HDP, keďže export vzrástol viac ako import.



Neustále spomaľovanie hospodárskeho rastu USA je dôsledkom snahy Federálneho rezervného systému (Fed) skrotiť infláciu agresívnym zvyšovaním úrokových sadzieb, čo zdvihlo náklady na pôžičky spotrebiteľom aj podnikateľom. Hypotekárne sadzby sa tak za uplynulý rok zdvojnásobili, v dôsledku čoho investície do bývania od januára do marca klesli. Predaj existujúcich domov bol v apríli o 23 % nižší ako pred rokom.



No hoci zvyšovanie úrokových sadzieb Fedu postupne spomaľovalo infláciu, stále je pomerne vysoká a v apríli dosiahla 4,9 %, čo je výrazne nad cieľom Fedu na úrovni 2 %.



Ekonómovia predpovedajú, že stabilné spomaľovanie ekonomiky povedie koncom tohto roka k recesii. Zatiaľ však väčšina sektorov hospodárstva okrem bývania vykazuje prekvapivú odolnosť.