Rast ekonomiky USA sa vo 4. štvrťroku spomalil

Washington 27. marca (TASR) - Rast americkej ekonomiky sa v poslednom štvrťroku 2024 spomalil menej, ako naznačil predchádzajúci odhad. Prispelo k tomu koncoročné zvýšenie spotrebiteľských výdavkov. Ukázala to vo štvrtok druhá a konečná revízia údajov štatistického oddelenia ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Podľa konečných výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za tri mesiace do konca decembra 2024 zvýšil medziročne o 2,4 %. To bolo pomalšie tempo rastu ako o 3,1 % v období júl až september 2024, ale o niečo lepší výsledok než nárast o 2,3 % pri predchádzajúcom odhade. Ekonómovia pritom predpovedali, že toto číslo zostane nerevidované na úrovni 2,3 %.



Ministerstvo obchodu uviedlo, že mierna revízia tempa rastu HDP smerom nahor odzrkadľuje pokles dovozu a zvýšenie spotrebiteľských a vládnych výdavkov, ktoré bolo čiastočne kompenzované poklesom investícií. Za celý rok 2024 vzrástla americká ekonomika, najväčšia na svete, o 2,8 %.



Nie je však jasné, či si Spojené štáty dokážu udržať solídny rast, keďže prezident Donald Trump vedie obchodné vojny, ruší pracovné miesta v štátnej správe a sľubuje masové deportácie imigrantov, ktorí v krajine nelegálne pracujú.



Trumpove clá pre priateľov aj protivníkov USA narúšajú schopnosť firiem plánovať si budúcnosť, uviedli analytici z banky Barclays. Dodali, že spotrebitelia pravdepodobne znížia výdavky, aby ochránili svoje financie, keďže clá povedú k zvýšeniu cien.





Deficit USA v obchode s tovarom vo februári klesol





Deficit USA v obchode s tovarom vo februári klesol, ale menej, ako predpovedali analytici. Ukázali to predbežné údaje štatistického oddelenia ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa týchto údajov sa obchodný schodok Spojených štátov vo februári 2025 znížil o 7,7 % oproti januáru na 147,9 miliardy USD (137,10 miliardy eur). Analytici však očakávali, že februárový deficit klesne na 134,5 miliardy USD z revidovaného rekordu 155,6 miliardy USD v januári.



Štatistiky odhalili, že vývoz tovarov z USA vo februári vzrástol medzimesačne o 2,5 % na 178,6 miliardy USD vďaka vyššiemu exportu kapitálových tovarov (12,2 %) a spotrebného tovaru (4,1 %).



Dovoz sa ale zvýšil oveľa viac, o 22,5 % na 326,51 miliardy USD, najmä v dôsledku prudkého nárastu dodávok pre priemysel (56,1 %), spotrebného tovaru (24,3 %) a kapitálových tovarov (18,1 %).