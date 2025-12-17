Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rast ekonomiky v ČR podporila bilancia zahraničného obchodu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Medzikvartálne zlepšenie prebytku bilancie českého zahraničného obchodu súviselo so zastavením rastu dovozu a posilnením rastu exportu.

Autor TASR
Praha 17. decembra (TASR) - Český hrubý domáci produkt sa v treťom štvrťroku tohto roka medzikvartálne zväčšil o 0,8 % a medziročne o 2,8 %. TASR o tom informuje na základe správy Českého štatistického úradu (ČSÚ).

„Medzikvartálne zlepšenie výkonu českej ekonomiky podporila najmä bilancia zahraničného obchodu. Mierne rástli aj investície. Rast spotreby domácností sa v treťom štvrťroku zmiernil, hoci silný rast reálnych zárobkov pretrval," povedal v stredu podpredseda ČSÚ Jaroslav Sixta.

Medzikvartálne zlepšenie prebytku bilancie českého zahraničného obchodu súviselo so zastavením rastu dovozu a posilnením rastu exportu. Mierny medzikvartálny aj medziročný rast investičnej aktivity podporili výdavky v stavebníctve.

Hrubá pridaná hodnota (HPH) v českej ekonomike v treťom štvrťroku medzikvartálne stúpla o 0,9 %. Najvyšší prírastok HPH nastal v stavebníctve, darilo sa aj peňažníctvu a poisťovníctvu a informačným a komunikačným činnostiam. Priemysel ako celok medzikvartálne naďalej stagnoval, hoci samotný spracovateľský priemysel sa veľmi mierne posilnil.

Medziročne sa HPH zvýšila o 2,8 %. K jej rastu prispievali všetky hlavné odvetvia, ale najviac obchod, doprava, ubytovanie a gastrosektor a tiež dynamicky sa rozvíjajúce stavebníctvo a informačné a komunikačné činnosti.
