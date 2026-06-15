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Rast exportu palív pomohol zvýšeniu nórskeho obchodného prebytku
Vývoz medziročne vzrástol o 15,2 % na 158,1 miliardy NOK.
Autor TASR
Oslo 15. júna (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nórska sa v máji zvýšil na 62,6 miliardy nórskych korún (5,66 miliardy eur) zo sumy 44,1 miliardy NOK v rovnakom mesiaci vlaňajška. Vývoz z krajiny totiž rástol oveľa rýchlejšie ako dovoz. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Vývoz medziročne vzrástol o 15,2 % na 158,1 miliardy NOK. Pomohlo tomu prudké zvýšenie exportu minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov (25,7 %). To prevážilo nad poklesom vývozu potravín a živých zvierat (-3,3 %) a strojov a dopravných prostriedkov (-10,6 %).
Dovoz stúpol len o 2,6 % na 95,5 miliardy NOK. Zvýšil sa import strojov a dopravných prostriedkov (9,6 %), chemikálií a súvisiacich výrobkov (6,4 %) a minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov (12,8 %).
Za január až máj Nórsko dosiahlo obchodný prebytok v objeme 357,5 miliardy NOK. Išlo o jeho medziročný rast o 8,5 %. Export sa oproti januáru až máju minulého roka posilnil o 4,5 %, čiže výraznejšie ako import, ktorý sa zväčšil len o 1,6 %.
(1 EUR = 11,0555 NOK)
Vývoz medziročne vzrástol o 15,2 % na 158,1 miliardy NOK. Pomohlo tomu prudké zvýšenie exportu minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov (25,7 %). To prevážilo nad poklesom vývozu potravín a živých zvierat (-3,3 %) a strojov a dopravných prostriedkov (-10,6 %).
Dovoz stúpol len o 2,6 % na 95,5 miliardy NOK. Zvýšil sa import strojov a dopravných prostriedkov (9,6 %), chemikálií a súvisiacich výrobkov (6,4 %) a minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov (12,8 %).
Za január až máj Nórsko dosiahlo obchodný prebytok v objeme 357,5 miliardy NOK. Išlo o jeho medziročný rast o 8,5 %. Export sa oproti januáru až máju minulého roka posilnil o 4,5 %, čiže výraznejšie ako import, ktorý sa zväčšil len o 1,6 %.
(1 EUR = 11,0555 NOK)