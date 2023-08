Rast fiškálnych príjmov Číny sa za prvých sedem mesiacov spomalil

Peking 21. augusta (TASR) – Tempo rastu fiškálnych príjmov Číny sa za prvých sedem mesiacov 2023 spomalilo na 11,5 % z 13,3 % v prvých šiestich mesiacoch roka. Ukázali to v pondelok oficiálne údaje ministerstva financií, ktoré sú ďalším dôkazom, že druhá najväčšia svetová ekonomika stráca dynamiku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ministerstvo ďalej uviedlo, že fiškálne príjmy Číny od začiatku januára do konca júla dosiahli celkovo 13,9 bilióna jüanov (1,75 bilióna eur), zatiaľ čo fiškálne výdavky vzrástli o 3,3 % na 15,2 bilióna CNY.



V samotnom júli vzrástli fiškálne príjmy Číny o 1,9 %, čo bolo oveľa menšie tempo ako v júni, keď stúpli o 5,6 %. A zároveň, fiškálne výdavky klesli v júli o 0,8 % po znížení o 2,5 % mesiac predtým.



Čínska ekonomika rástla v 2. kvartáli pomalým tempom, medziročne stúpla len o 0,8 % v dôsledku slabého dopytu doma aj v zahraničí. To prinútilo vedúcich predstaviteľov sľúbiť ďalšiu podporu hospodárstvu a analytikov, aby znížili svoje prognózy.



Spotrebiteľské ceny v Číne v júli klesli, prvýkrát za viac ako dva roky, a to medziročne o 0,3 %.



(1 EUR = 7,9197 CNY)