Rast francúzskej ekonomiky a inflácie sa v budúcom roku zmierni

Paríž 19. decembra (TASR) - Rasty francúzskej ekonomiky a inflácie sa v roku 2022 zmiernia po rýchlejšom ako očakávanom oživení v tomto roku. Predpovedala to v nedeľu francúzska centrálna banka.



Banka vo svojom najnovšom dlhodobom výhľade predpovedá, že druhá najväčšia ekonomika eurozóny tento rok vzrastie o 6,7 %, čo predstavuje revíziu jej predchádzajúcej prognózy smerom nahor z pôvodných 6,3 %.



Tempo rastu francúzskej ekonomiky sa na budúci rok spomalí na 3,6 % a bude sa ďalej znižovať na 2,2 % v roku 2023 a na 1,4 % v roku 2024, uviedla centrálna banka.



Očakáva tiež, že inflácia, ktorá je do značnej miery spôsobená vysokými cenami energií, dosiahne vrchol na konci tohto roka na úrovni približne 3,5 % a postupne sa začne zmierňovať a na konci roka 2022 sa vráti pod 2 %.



Francúzska centrálna banka odhaduje, že v rokoch 2023 – 2024 sa inflácia ustáli na úrovni 1,7 %, čo bude vyššia miera ako v rokoch pred pandémiou ochorenia COVID-19 a bližšie k úrovni jej rastu pred finančnou krízou v rokoch 2007 – 2008.



Keď problémy v dodávateľských reťazcoch ustúpia, ceny priemyselných tovarov dosiahnu vrchol v budúcom roku a potom sa vrátia k dlhodobému priemeru blízkemu nule.



Ceny za služby sa však budú ďalej postupne zvyšovať a v roku 2024 dosiahne ich rast 2,7 %, keďže prísnejší trh práce podporí mzdy. Podobný scenár vývoja inflácie bol zaznamenaný v rokoch 2002 až 2007, uviedla centrálna banka.



Predpovedá, že nezamestnanosť vo Francúzsku by sa mala znížiť z odhadovaných 7,8 % v tomto roku na 7,7 % do konca roka 2024. Medzitým by tempo rastu miezd v súkromnom sektore malo v budúcom roku dosiahnuť 4 % a potom by malo klesnúť na 3 %, čo by bolo stále viac ako v predchádzajúcej dekáde pred pandémiou.