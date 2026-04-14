Utorok 14. apríl 2026
Rast francúzskej ekonomiky sa v 1. kvartáli zrejme mierne zrýchlil

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Autor TASR
Paríž 14. apríla (TASR) - Rast francúzskej ekonomiky sa na začiatku tohto roka zrýchlil, tvrdí francúzska centrálna banka. Niektoré firmy sa totiž poponáhľali s objednávkami ešte pred očakávaným zvýšením cien po vypuknutí vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Banque de France (BdF) vo svojom mesačnom výhľade uviedla, že druhá najväčšia ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku medzikvartálne expandovala o 0,3 % po náraste o 0,2 % v posledných troch mesiacoch minulého roka.

Centrálna banka očakáva, že francúzsky hrubý domáci produkt (HDP) tento rok stúpne o 0,9 %. A to aj „napriek všetkým neistotám spojeným s konfliktom na Blízkom východe,“ uviedol.

Centrálna banka však varovala, že konflikt na Blízkom východe zhoršuje náladu. Firmy sú opatrnejšie a ukazovatele neistoty prudko vzrástli na úrovne, na ktorých sa naposledy nachádzali počas prvých mesiacov ruskej invázie na Ukrajinu.
