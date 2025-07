Rast francúzskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku zrýchlil

Paríž 30. júla (TASR) - Rast francúzskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2025 zrýchlil napriek neistému medzinárodnému prostrediu, čiastočne vďaka výdavkom domácností. Ukázali to v stredu predbežné údaje štatistického úradu INSEE. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa v období apríl - jún 2025 zvýšil o 0,3 % oproti prvým trom mesiacom roka, keď medzikvartálne vzrástol len o 0,1 %. Analytici pritom očakávali, že tempo jeho rastu stúpne menej, na 0,2 %.



Vzhľadom na neistotu v medzinárodnom obchode v dôsledku colnej politiky USA, zahraničný obchod mal negatívny príspevok k HDP na úrovni -0,2 %. Aj to však bolo zlepšenie oproti -0,5 % v prvých troch mesiacoch roka. Mierne oživenie vývozu (0,2 %) bolo totiž vyvážené väčším zrýchlením dovozu (0,8 %).



Spotreba domácností sa z brzdy stala faktorom, ktorý v 2. štvrťroku prispel k rastu HDP, a to na úrovni 0,1 %, najmä vďaka nákupom potravín. „Toto oživenie možno vysvetliť najmä termínom Veľkej noci, ktorá pripadla na apríl a priaznivým počasím v apríli a máji,“ uviedol INSEE vo vyhlásení.



Nárast zásob tiež pozitívne prispel k zvýšeniu HDP v 2. štvrťroku vo výške 0,5 %, aj keď to bolo menej než 0,7 % v prvých troch mesiacoch roka.



Vládne výdavky stabilne rástli (0,2 %, rovnako ako v 1. štvrťroku). Fixné investície však ďalej klesali (-0,3 % oproti -0,1 %), čo bolo ovplyvnené pretrvávajúcou slabosťou v stavebníctve a poklesom výroby priemyselného tovaru.



V medziročnom porovnaní sa tempo rastu HDP Francúzska v 2. štvrťroku zrýchlilo na 0,7 % z 0,6 % v 1. štvrťroku.