Rast francúzskej ekonomiky sa v 3. kvartáli výrazne spomalil

Paríž 31. októbra (TASR) - Francúzska ekonomika zaznamenala v 3. štvrťroku prudké spomalenie tempa rastu, pod čo sa veľkou mierou podpísal vývoj zahraničného obchodu. Klesol vývoz aj dovoz, tempo poklesu vývozu bolo však takmer trojnásobne vyššie než v prípade dovozu. Na druhej strane, ekonomiku podporili spotrebiteľské výdavky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.



Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska vzrástol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli vzrástla ekonomika o 0,6 %. Údaj za 2. štvrťrok revidoval INSEE mierne smerom nahor z pôvodnej hodnoty 0,5 %.



Pod výrazné spomalenie sa podpísal najmä zahraničný obchod. Export klesol medzikvartálne o 1,4 %, zatiaľ čo dovoz sa znížil iba o 0,5 %.



Naopak, domáca spotreba sa pod vývoj ekonomiky podpísala pozitívne. Zatiaľ čo v 2. štvrťroku spotrebiteľské výdavky v medzikvartálnom porovnaní stagnovali, v 3. štvrťroku vzrástli o 0,7 %. Okrem toho sa zrýchlilo tempo rastu fixných investícií, a to z 0,5 % na 1 %. Výraznejšie rástli aj vládne výdavky. Zatiaľ čo v 2. kvartáli vzrástli o 0,2 %, v 3. štvrťroku ich rast dosiahol 0,4 %.



V medziročnom porovnaní vzrástla francúzska ekonomika o 0,7 %. Aj v tomto prípade to predstavuje výrazné spomalenie rastu, keďže v 2. kvartáli zaznamenala po revízii smerom nahor rast o 1,2 %.



Za celý rok 2023 odhaduje INSEE rast francúzskeho HDP o 0,9 %. To je rovnaká úroveň, na akej odhaduje rast ekonomiky francúzska centrálna banka. Vláda je mierne optimistickejšia a očakáva tohtoročný rast ekonomiky o 1 %.