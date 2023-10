Rast globálneho obchodu bude tento rok výrazne, ako sa predpokladalo

Ženeva 5. októbra (TASR) - Rast globálneho obchodu bude tento rok výrazne pomalší, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže tvrdohlavo vysoká inflácia, vysoké úrokové sadzby a vojna na Ukrajine zasiahli ekonomiky na celom svete. Uviedla to vo štvrtok Svetová obchodná organizácia (WTO). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Aj napätie na obrovskom čínskom trhu s nehnuteľnosťami podnietilo WTO, aby znížila svoju prognózu tempa rastu obchodu v tomto roku len na 0,8 % percenta, čo je menej ako polovica z pôvodne odhadovaných 1,7 % v apríli.



"Predpokladané spomalenie obchodu v roku 2023 je dôvodom na obavy, pretože to bude mať nepriaznivé dôsledky pre životnú úroveň ľudí na celom svete," povedala generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iwealaová.



Predpokladaný rast obchodnej výmeny v roku 2024 o 3,3 % je takmer nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim odhadom vo výške 3,2 %.



WTO očakáva, že sa reálny svetový hrubý domáci produkt (HDP) tento rok zvýši o 2,6 % a v roku 2024 o 2,5 %.



"Pokračujúci pokles obchodu s tovarom, ktorý sa začal vo 4. štvrťroku 2022, viedol ekonómov WTO k tomu, aby znížili svoje prognózy na tento rok, pričom si zachovali pozitívnejší výhľad na rok 2024," uviedla organizácia so sídlom v Ženeve.



"Pozitívny rast objemu exportu a importu by sa mal obnoviť v roku 2024," povedal hlavný ekonóm WTO Ralph Ossa.



Očakáva sa, že sektory, ktoré sú citlivejšie na hospodárske cykly, sa stabilizujú a ožijú, keď sa inflácia zmierni a úrokové sadzby začnú klesať.



Prognóza WTO nezahŕňa obchod s komerčnými službami, ale predbežné údaje signalizujú, že aj v tomto prípade by mohol byť rast miernejší po silnom oživení v sektoroch dopravy a cestovného ruchu v minulom roku.



Zdá sa, že spomalenie obchodu s tovarom má široký základ a týka sa veľkého počtu krajín a širokej škály tovarov. Niektoré sektory sú pritom zasiahnuté výraznejšie ako iné, napríklad železiarsky, oceliarsky, výroba kancelárskeho vybavenia a telekomunikačných prístrojov či textilný a odevný priemysel, uviedla WTO.



"Presné príčiny spomalenia nie sú jasné, ale inflácia, vysoké úrokové sadzby, zhodnocovanie amerického dolára a geopolitické napätie k tomu prispievajú," poznamenala organizácia.



Pripomenula tiež, že prehlbujúca sa kríza v čínskom sektore nehnuteľností bráni silnejšiemu oživeniu ekonomiky tejto krajiny po blokádach spojených s ochorením COVID-19.



Výhľad obchodu na rok 2024 je priaznivejší. WTO však varovala, že potenciálne rozdelenie globálneho obchodu medzi dva geopolitické bloky v súvislosti s vojnou na Ukrajine by mohlo mať negatívny vplyv.



"V údajoch vidíme určité náznaky fragmentácie obchodu spojenej s geopolitickým napätím. Našťastie, širšia deglobalizácia tu ešte nie je," povedal Ossa.



"Údaje tiež naznačujú, že tovar sa naďalej vyrába prostredníctvom zložitých dodávateľských reťazcov, ale rozsah týchto reťazcov sa môže ustáliť, aspoň z krátkodobého hľadiska," dodal.



Aj šéfka WTO upozornila na nebezpečenstvo globálnej fragmentácie a vyzvala na vyhýbanie sa protekcionizmu.



"Globálna ekonomika a najmä chudobné krajiny budú mať problém zotaviť sa bez stabilného, otvoreného, predvídateľného, na pravidlách založeného a spravodlivého mnohostranného obchodného systému," dodala.