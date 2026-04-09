Rast globálnej ekonomiky sa podľa šéfky MMF pre vojnu v Iráne spomalí
Špirálovito rastúce ceny energií, poškodenie infraštruktúry, prerušenia dodávok a strata dôvery na trhu znamenajú, že hospodársky rast bude nižší, ako sa očakávalo, uviedla Georgievová.
Autor TASR
Washington 9. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zredukuje prognózu globálneho ekonomického rastu pre vojnu na Blízkom východe, uviedla vo štvrtok jeho šéfka Kristalina Georgievová. „Ani v najlepšom prípade nenastane nijaký úhľadný a čistý návrat k situácii pred konfliktom,“ vyhlásila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Špirálovito rastúce ceny energií, poškodenie infraštruktúry, prerušenia dodávok a strata dôvery na trhu znamenajú, že hospodársky rast bude nižší, ako sa očakávalo, uviedla Georgievová.
MMF zároveň predpokladá, že krajinám postihnutým vojnou bude musieť poskytnúť okamžitú finančnú pomoc a odhaduje, že na to vynaloží až do 50 miliárd USD (42,79 miliardy eur). „Vzhľadom na dôsledky vojny očakávame, že krátkodobý dopyt po podpore platobnej bilancie zo strany MMF sa zvýši,“ povedala šéfka MMF.
Svetová banka v stredu (8. 4.) uviedla, že Blízky východ utrpel v dôsledku vojny „vážne a okamžité ekonomické straty“. Celkový regionálny hospodársky rast, bez zahrnutia Iránu, sa podľa banky v tomto roku spomalí na 1,8 %. V porovnaní s prognózou z obdobia pred vojnou ide o zhoršenie predikcie o 2,4 percentuálneho bodu.
(1 EUR = 1,1685 USD)
