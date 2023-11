Prieskum: Rast globálnej ekonomiky sa v roku 2024 spomalí

New York 22. novembra (TASR) - Tempo rastu globálnej ekonomiky sa v roku 2024 spomalí, keďže ho budú tlmiť zvýšené úrokové sadzby, vyššie ceny energií aj pomalší rast veľkých svetových ekonomík. Vyplýva to z prieskumu medzi analytikmi veľkých svetových bánk. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu agentúry Reuters globálna ekonomika tento rok vzrastie o 2,9 % a na budúci rok sa tempo jej rastu spomalí na 2,6 %. Väčšina ekonómov však očakáva, že sa vyhne recesii, ale naznačili možnosti "miernej recesie" v eurozóne a Spojenom kráľovstve.



Predpovedajú tiež tzv. hladké pristátie USA, čo je scenár, pri ktorom sa podarí skrotiť infláciu bez toho, aby sa ekonomika prepadla do recesie, aj keď neistota v súvislosti so sprísňovaním menovej politiky Federálneho rezervného systému zahmlieva výhľad.



Rast Číny slabne, čo ešte zhoršujú firmy, ktoré hľadajú alternatívne, nákladovo efektívne výrobné destinácie.



Odhady analytikov v prípade hospodárskeho rastu USA v roku 2024 sa pohybujú od 1,10 do 2,10 %, v prípade Číny od 4,20 do 4,80 %, eurozóny od 0,3 do 0,9 % a Británie od -0,1 do 0,6 %.