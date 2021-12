Rast HDP Maďarska v 3. štvrťroku potvrdili na úrovni 6,1 %

Budapešť 1. decembra (TASR) - Rast maďarskej ekonomiky sa v 3. štvrťroku spomalil tak, ako to naznačili predbežné údaje. Ukázali to v stredu spresnené výsledky štatistického úradu.



Podľa aktualizovaných štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) susednej krajiny v období júl - september zvýšil medziročne o 6,1 % po náraste o 17,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Dôvodom výrazného rastu HDP v 2. kvartáli 2021 však bol najmä nízky porovnávací základ, keďže vlani na jar zaviedlo Maďarsko prísne blokády na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



Štatistiky ukázali, že aj napriek spomaleniu si odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb udržalo v 3. štvrťroku solídny rast o 21,6 % (oproti 71,1 % v 2. štvrťroku), keďže Maďarsko v sledovanom období pokračovalo v uvoľňovaní obmedzení súvisiacich s pandémiou.



V 3. kvartáli pokračovala solídna expanzia aj v stavebníctve (o 20,1 % oproti 18,4 %), doprave a skladovaní (o 12,4 % po náraste o 15,5 %) a vo veľkoobchode a maloobchode (o 5,9 % oproti 17,2 %).



Aj v medzikvartálnom porovnaní štatistický úrad potvrdil predbežné údaje, a to rast HDP na úrovni 0,7 %, čo je miernejšie tempo ako 2 % v 2. štvrťroku.