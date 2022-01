Rast HDP Španielska za 4. štvrťrok prekonal odhady

Madrid 28. januára (TASR) - Rast španielskej ekonomiky na konci minulého roka prekonal očakávania analytikov, aj keď sa spomalil. Štvrtá najväčšia ekonomika eurozóny ťažila pritom zo zvýšenia investícií a silného dopytu po svojom exporte. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu INE.



Hrubý domáci produkt (HDP) Španielska sa vo 4. štvrťroku zvýšil o 2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 2,6 %. Tento výsledok prekonal odhady ekonómov, ktorí predpovedali nárast HDP o 1,4 %. Je tiež lepší ako v prípade Francúzska, ktorého HDP stúpol o 0,7 % a tiež Nemecka, ktoré oznámilo medzikvartálny pokles HDP o 0,7 %.



Zotavovanie španielskej ekonomiky podporuje klesajúca nezamestnanosť a jedna z najvyšších mier zaočkovanosti v Európe. Tá krajine pomohla vyhnúť sa obmedzeniam, ktoré iné štáty zaviedli, aby zastavili šírenia ochorenia COVID-19.



Španielska ekonomika však aj naďalej zaostáva za predkrízovou úrovňou po strmom páde v roku 2020 o takmer 11 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP Španielska v období október-december zvýšil o 5,2 percenta, čo je tiež viac, než 4,5 %, ktoré očakávali analytici.



A za celý rok 2021 vzrástla španielska ekonomika o 5 %, čo je pozoruhodný výkon po jej poklese o 11 % v roku 2020, ale pod vládnym cieľom na úrovni 6,5 %, uviedol INE.



Tento cieľ však považovali ekonómovia za nereálny. Na druhej strane, predbežné výsledky prekonali prognózy španielskej centrálnej banky aj Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Obe odhadovali rast HDP za celý rok o 4,5 %. A Medzinárodný menový fond (MMF) očakával jeho zvýšenie o 4,6 %.



Podľa Bloomberg Economics bol HDP Španielska na konci minulého roka približne 4 % pod úrovňou pred pandémiou.



Výkon španielskej ekonomiky v posledných troch mesiacoch 2021 zasiahol pokles spotrebiteľských výdavkov o 1,2 % v dôsledku prudko rastúcej inflácie, ktorá v decembri dosiahla 30-ročné maximum 6,5 % pre zdraženie energií.



Podľa think-tanku Funcas sa inflácia v roku 2022 mierne spomalí, ale zostane vysoká, na úrovni približne 3,5 %, zatiaľ čo rast HDP by sa mal zrýchliť na 5,6 %. To umožní Španielsku definitívne zmazať straty z roku 2020.



Španielska vláda v tomto roku predpovedá rast HDP o 7 %, čo je výrazne nad očakávaniami ekonómov.



Vláda v Madride pôvodne počítala s návratom ekonomiky na úroveň pred pandémiou do konca roku 2021. Podľa Európskej komisie sa to však pravdepodobne nestane skôr ako začiatkom roku 2023.