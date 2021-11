Rast HDP Švajčiarska sa spomalil, udržuje sa však na vysokej úrovni

Bern 26. novembra (TASR) - Ekonomika Švajčiarska pokračovala v 3. kvartáli v medziročnom raste, ku ktorému sa vrátila v 2. štvrťroku. Tempo rastu sa síce v porovnaní s 2. kvartálom spomalilo, stále však bolo druhé najvyššie minimálne od konca roka 2018. Poukázali na to údaje, ktoré v piatok zverejnil Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO).



Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska vzrástol v 3. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 4,1 %. V porovnaní s vývojom v 2. kvartáli, v ktorom ekonomika vzrástla o 8,6 %, to je výrazné spomalenie rastu, stále je to však výraznejší rast, než aký švajčiarska ekonomika evidovala minimálne od 4. štvrťroka 2018.



Bol to zároveň vyšší rast, než predpokladali ekonómovia. Tí očakávali spomalenie tempa rastu až na 3,2 %. Medziročný vývoj hospodárstva do veľkej miery ovplyvnila pandémia, ktorá v minulom roku, a najmä v 2. štvrťroku, obmedzila ekonomické aktivity.



V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom vzrástol HDP Švajčiarska v 3. štvrťroku o 1,7 %. V tomto prípade sa tempo rastu spomalilo iba minimálne, keď v 2. štvrťroku rast dosiahol 1,8 %. Ekonómovia však počítali s rýchlejším rastom. Odhadovali, že ekonomika zrýchli rast na 2 %.