Rast HDP v 3. štvrťroku bol podľa analytikov skôr sklamaním

Bratislava 3. decembra (TASR) – Medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) vo výške 1,3 % a medzikvartálny o 0,4 % HDP bol skôr sklamaním. Slovensko v treťom štvrťroku zaznamenalo jeden z najpomalších ekonomických rastov v rámci EÚ, keď pomalšie rástla medziročne už len bulharská ekonomika a v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom rumunská a litovská ekonomika. Analytici v dôsledku slabého výkonu ekonomiky v treťom kvartáli a vývoja makroekonomickej situácie v závere roka znížili odhad rastu HDP na tento rok maximálne na tri percentá HDP.



"Letné čísla HDP na Slovensku boli skôr sklamaním. Krajina v treťom štvrťroku zaznamenala jeden z najpomalších ekonomických rastov v rámci EÚ," zdôraznil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák. Podľa predbežného odhadu Eurostatu ekonomika EÚ v treťom štvrťroku v priemere vzrástla o 2,1 %, ekonomika eurozóny o 2,2 %. "Za úrovňami spred pandémie ekonomika EÚ a eurozóny zaostávala len o 0,2 %, respektíve 0,5 %, to znamená výrazne menej ako slovenská ekonomika," uviedol Koršňák.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák dodal, že rast bol ťahaný domácim dopytom, keď sme mohli vidieť oživenie spotreby domácností pri medziročnom raste 2,5 %, ten bol však výrazne nižší, než naznačovali priebežné mesačné dáta.



V dôsledku slabého výkonu ekonomiky v treťom kvartáli a zároveň vývoja makroekonomickej situácie v závere roka znížila Slovenská sporiteľňa odhad rastu HDP na tento rok zo 4,2 % na 3 % . Podľa Koršňáka bude celkový výsledok ekonomiky v závere roka ešte o desatinu percenta horší.



Pandémia i úzke hrdlá v subdodávateľských reťazcoch by mali brzdiť ekonomický rast aj v úvode budúceho roka. Výraznejšie odznievanie oboch faktorov očakávajú analytici najskôr až od druhého štvrťroka a najmä v druhej polovici budúceho roka. Úrovne spred pandémie by mohla slovenská ekonomika dosiahnuť v priebehu druhého štvrťroka 2022. Za celý budúci rok očakávajú analytici rast na úrovni okolo 3,6 %.