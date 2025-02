Rast HDP ovplyvní pokles spotreby aj clá USA, očakávajú analytici

Bratislava 14. februára (TASR) - Zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) v 4. štvrťroku 2024 medziročne o 1,8 % bolo podporené najmä maloobchodnými tržbami, no z veľkej časti išlo len o presun spotreby motivovaný zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). Lepšie čísla zo záveru minulého roka sa pravdepodobne prejavia na slabšom výkone ekonomiky v úvode tohto roka, očakávajú analytici. Za celý minulý rok HDP vzrástol o 2 %, v tomto roku analytici očakávajú rast od 1,6 až po 2 %.



"Rast slovenskej ekonomiky v závere štvrťroka jemne prevýšil naše očakávania, čiastočne však len z dôvodu presunu časti spotreby z tohto roka do záveru minulého roka motivovaného blížiacim sa zvýšením DPH z 20 % na 23 %. Predzásobenie domácnosti tak najskôr spomalí ekonomický rast v úvode tohto roka," uviedol analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák dodal, že investičná aktivita, poháňaná prostriedkami z plánu obnovy, by mohla priniesť pozitívny impulz. "Na druhej strane by mohol byť náš ekonomický rast ohrozený výzvami z externého prostredia, napríklad v dôsledku geopolitického napätia či spomalenia zahraničného dopytu," upozornil analytik. V tomto aj v budúcom roku Horňák predpokladá rast HDP o 2 %.



"Tento rok bude ekonomiku spomaľovať konsolidácia verejných financií, ako aj pretrvávajúca slabosť v konkurencieschopnosti európskych priemyselných vývozov," uviedol analytik VÚB Banky Michal Lehuta. K tej sa podľa neho zrejme pridá aj rast dovozných ciel do USA spolu s ďalšími protiopatreniami, čo skomplikuje a zdraží zahraničný obchod.



Výhľad do najbližších štvrťrokov tak ostáva podľa analytikov naďalej pomerne pesimistický. Koršňák v tomto roku očakáva spomalenie rastu ekonomiky z 2,0 % na 1,6 %. Dôvodom sú aj podľa neho neisté vyhliadky oživenia externého dopytu i slabnúci domáci spotrebný dopyt v dôsledku fiškálnej konsolidácie.