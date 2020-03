Amsterdam 3. marca (TASR) - Rast holandskej ekonomiky by sa mal tento rok spomaliť, pričom tempo rastu dosiahne pravdepodobne 7-ročné minimum. Navyše, v prípade, že sa nový typ koronavírusu bude šíriť ďalej, vývoj ekonomiky bude ešte horší. Uviedol to holandský Úrad centrálneho plánovania (CPB).



Úrad odhaduje, že rast holandskej ekonomiky, piatej najväčšej v eurozóne, dosiahne v tomto roku 1,4 % oproti 1,7 % v roku 2019. V roku 2021 počíta CPB s miernym zrýchlením rastu na 1,6 %.



Nový odhad na rok 2020 je mierne optimistickejší oproti prognóze z decembra, keď CPB počítal s rastom na úrovni 1,3 %. CPB však zároveň varoval pred neistotou spojenou so šírením nového typu koronavírusu po svete.



Ak sa vírus rozšíri po celej Ázii a Európe a udrží sa do 2. polroka tohto roka, tempo rastu holandskej ekonomiky môže skĺznuť až na 0,9 %. V roku 2021 by sa rast hrubého domáceho produktu (HDP) mal síce aj v tomto prípade zrýchliť, avšak iba na 1,3 %, dodal CPB.