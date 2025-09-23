< sekcia Ekonomika
Rast holandskej ekonomiky v 2. štvrťroku revidovali smerom nahor
Napriek tomu bol najslabší za uplynulý rok.
Autor TASR
Amsterdam 23. septembra (TASR) - Rast holandskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2025 spomalil o niečo menej, ako naznačili predbežné údaje. Napriek tomu bol najslabší za uplynulý rok. Ukázali to v utorok spresnené údaje holandského štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Podľa revidovaných výsledkov sa hrubý domáci produkt (HDP) piatej najväčšej ekonomiky eurozóny v 2. štvrťroku 2025 zvýšil medziročne o 1,7 %. Predbežné údaje pritom signalizovali, že stúpne len o 1,5 % po náraste o 2,2 % v 1. štvrťroku.
Hlavnými brzdami medziročného hospodárskeho rastu Holandska boli spomalenie vládnych výdavkov na 2,1 % z 2,8 % v 1. štvrťroku a negatívny príspevok čistého externého dopytu, keďže dovoz vzrástol viac (2,7 %) ako vývoz (1,5 %).
Na druhej strane sa v 2. štvrťroku zrýchlil medziročný rast spotreby domácností a fixných investícií.
Aj v medzikvartálnom porovnaní bolo tempo rastu HDP Holandska v období apríl-jún revidované smerom nahor, na 0,2 % z 0,1 % pri predbežnom odhade. Ale aj to predstavuje spomalenie z 0,3 % v 1. štvrťroku a najslabší štvrťročný rast od 1. štvrťroka 2024.
