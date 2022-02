Rast holandskej ekonomiky vo 4. štvrťroku zaostal za odhadmi

Amsterdam 15. februára (TASR) - Tempo rastu holandskej ekonomiky sa vo 4. štvrťroku 2021 spomalilo o niečo viac, ako ekonómovia očakávali. Ukázali to v utorok predbežné údaje štatistického úradu v Amsterdame



TASR na základe týchto údajov informuje, že sa hrubý domáci produkt (HDP) piatej najväčšej ekonomiky eurozóny za tri mesiace do konca decembra zvýšil o 0,9 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 2,1 %.



Analytici pritom odhadovali, že sa jeho rast vo 4. štvrťroku 2021 spomalí na 1,7 %. Dôvodom slabších výsledkov bolo prudké šírenie variantu omikron nového koronavírusu koncom roka, pre ktoré sa v Holandsku zatvorili bary, reštaurácie a mnohé obchody.



Štatistiky odhalili tiež, že spotreba domácností v období október - november klesla o 0,1 %, zatiaľ čo fixné investície vzrástli o 2,6 % a vládne výdavky o 0,7 %. K HDP pozitívne prispela aj obchodná bilancia, keďže vývoz klesol o 0,1 %, ale dovoz sa znížil ešte viac, a to o 0,8 %.



V medziročnom porovnaní sa HDP Holandska v období október - december 2021 zvýšil o 6,2 % po náraste o 5,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Za celý minulý rok holandská ekonomika vzrástla o 4,8 %. Zotavila sa tak z bezprecedentného poklesu o 3,8 % v predchádzajúcom roku 2020, keď prísne obmedzenia na začiatku pandémie ochromili produkciu a dopyt



Bary a reštaurácie sa mohli znova otvoriť za prísnych podmienok začiatkom tohto roka a vláda minulý týždeň oznámila, že má v pláne odstrániť do konca mesiaca väčšinu obmedzení spojených s pandémiou.



Holandský Úrad centrálneho plánovania (CPB) vlani v septembri predpovedal, že ekonomika krajiny tento rok vzrastie o 3,5 %.