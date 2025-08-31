Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rast indickej ekonomiky sa v 2. kvartáli nečakane zrýchlil na 7,8 %

To bolo najvyššie tempo rastu indickej ekonomiky za uplynulých päť kvartálov.

Autor TASR
Naí Dillí 31. augusta (TASR) - Tempo rastu indickej ekonomiky sa v 2. štvrťroku prekvapivo zrýchlilo a prekonalo očakávania. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Hrubý domáci produkt (HDP) počas troch mesiacov od apríla do júna 2025 medziročne expandoval o 7,8 % po +7,4 % v prechádzajúcom štvrťroku. To bolo najvyššie tempo rastu indickej ekonomiky za uplynulých päť kvartálov. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu na 6,6 %.

Súkromná spotreba v 2. kvartáli stúpla o 7 % a vládne výdavky o 7,4 %. Tvorba hrubého fixného kapitálu vzrástla o 7,8 %. Export sa zvýšil o 6,3 % a import o 10,9 %.
.

