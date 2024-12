Rast inflácia v Číne sa v novembri spomalil a výrobné ceny klesli

Peking 9. decembra (TASR) - Medziročný rast inflácie v Číne sa v novembri nečakane spomalil. Dosiahol pritom najmenšie tempo za päť mesiacov a výrobné ceny opäť klesli. To naznačuje, že vládne stimuly mali len obmedzený vplyv na oživenie domáceho dopytu. TASR o tom informuje na základe správ portálov businesstimes a RTTNews.



Čínsky Národný štatistický úrad v pondelok oznámil, že index spotrebiteľských cien sa v novembri 2024 zvýšil medziročne len 0,2 % po náraste o 0,3 % v októbri. Analytici však očakávali, že inflácia v novembri, naopak, naberie tempo a stúpne o 0,5 %.



Štatistiky odhalili, že medziročný rast cien potravín sa v novembri citeľne spomalil (na 1 % z 2,9 % v októbri), zatiaľ čo ceny nepotravinového tovaru opäť klesli, o 0,3 %, rovnako ako v októbri.



Jadrová inflácia bez nestálych cien potravín a energií sa v novembri mierne zvýšila na 0,3 % z 0,2 % v októbri. V medzimesačnom porovnaní sa pokles spotrebiteľských cien v novembri zdvojnásobil na 0,6 % z 0,3 % v októbri. Ekonómovia predpovedali, že sa v novembri ceny tovarov a služieb znížia medzimesačne o 0,4 %.



Separátne údaje štatistického úradu ukázali, že výrobné ceny v Číne v novembri 2024 klesli, už 26. mesiac po sebe, a to medziročne o 2,5 %. To bolo ich najmenšie zníženie od augusta a tiež menšie tempo poklesu ako 2,9 % v predchádzajúcom mesiaci, aj ako 2,8 %, ktoré predpovedali analytici.



Medzimesačne sa výrobné ceny v novembri mierne zvýšili o 0,1 %, čo bol ich prvý nárast za šesť mesiacov a zvrátil pokles o 0,1 % v októbri. Za 11 mesiacov do konca novembra klesli výrobné ceny o 2,1 %.



Vzhľadom na to, že vplyv stimulov bude pravdepodobne len krátky a základné príčiny nerovnováhy medzi ponukou a dopytom sa adekvátne neriešia, je nepravdepodobné, že by došlo k výraznému zvýšeniu inflácie v Číne. Predpovedajú druhej najväčšej svetovej ekonomike v rokoch 2025 a 2026 infláciu v priemere len 0,5 %.