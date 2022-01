Rast inflácie na Ukrajine sa tento rok spomalí

Kyjev 5. januára (TASR) - Medziročné tempo rastu inflácie na Ukrajine, ktoré je momentálne na štvorročnom maxime 10,3 %, sa tento rok spomalí. Pravdepodobne však zostane nad 5-percentným cieľom centrálnej banky v dôsledku vysokých cien potravín a plynu. Ukázal to v stredu prieskum medzi analytikmi.



Ukrajinská národná banka (NBU) zvýšila úrokové sadzby päťkrát v roku 2021 na 9 % po tom, ako v ich roku 2020 znížila na historické minimum, aby podporila hospodárstvo počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.



Banka tiež zvažuje riziká veľkej vojenskej konfrontácie s Ruskom. Zhromažďovanie ruských jednotiek a vojenského vybavenia v blízkosti ukrajinských hraníc znepokojilo Kyjev aj jeho západných spojencov.



Analytici z ukrajinských bánk a makléri odhadujú infláciu v roku 2022 na úrovni 6,7 %.



"Inflácia zostáva nad cieľom centrálnej banky v dôsledku kombinácie faktorov na strane ponuky a dopytu," povedal Vitalij Vavryščuk z maklérskej spoločnosti ICU s tým, že kľúčovým faktorom zostávajú ceny potravín. "Ceny obilnín a olejnín sú o 20 až 30 % vyššie ako v minulom roku, čo sa premieta aj do cien mäsa a mliečnych výrobkov," dodal.



Podľa ukrajinského štatistického úradu ceny potravín vzrástli v novembri 2021 medziročne o 13,9 %. Chlieb bol o 18,1 % drahší, zatiaľ čo ceny mäsa stúpli o 13 % a mlieka o 10,1 %.



Analytici poukazujú na dve hlavné riziká pre cenovú stabilitu na Ukrajine - vysoké ceny energií (najmä plynu) a pokračovanie napätej situácie na hraniciach s Ruskom. Pre centrálnu banku bude pritom veľmi ťažké vyrovnať sa s oboma faktormi.



Ceny plynu na Ukrajine sa v období apríl až september 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 zdvojnásobili.



Vláda obmedzila rast taríf pre domácnosti počas zimnej vykurovacej sezóny, ktorá trvá do apríla. Analytici však očakávajú, že tieto stropy budú zrušené v súlade s reformnými záväzkami vlády voči Medzinárodnému menovému fondu v rámci dohody o finančnej pomoci vo výške 5 miliárd USD (4,42 miliardy eur).



Analytici tiež predpovedajú, že ukrajinská ekonomika v roku 2022 vzrastie o 3,3 % po predpokladom zvýšení o 3 % v roku 2021.



(1 EUR = 1,1319 USD)